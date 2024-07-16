Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода порадует жителей Башкирии

Погода порадует жителей Башкирии

22:09, 16 июл 2024

Синоптики Башгидромета обнадежили жителей республики благоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни. В ближайшее время Башкирию ожидает настоящая летняя погода с приятными температурами и редкими осадками.

Уже в среду, 17 июля, существенных осадков не ожидается, лишь в юго-восточных районах республики возможен кратковременный ночной дождь. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +11 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +22…+27 градусов. Северо-восточный ветер будет умеренным, с порывами днем.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии будет сухо и жарко
Общество в Башкирии
В Башкирии будет сухо и жарко
Синоптики Башкирии дали невероятный прогноз
Общество в Башкирии
Синоптики Башкирии дали невероятный прогноз
В Башкирии погода готовит очередной сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода готовит очередной сюрприз
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok