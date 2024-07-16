Погода порадует жителей Башкирии

22:09, 16 июл 2024

Синоптики Башгидромета обнадежили жителей республики благоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни. В ближайшее время Башкирию ожидает настоящая летняя погода с приятными температурами и редкими осадками.

Уже в среду, 17 июля, существенных осадков не ожидается, лишь в юго-восточных районах республики возможен кратковременный ночной дождь. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +11 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +22…+27 градусов. Северо-восточный ветер будет умеренным, с порывами днем.

Автор: Алия Карачурина