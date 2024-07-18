В Башкирии установится типичная для июля погода

00:10, 18 июл 2024

Жители Башкирии в ближайшие дни смогут ощутить на себе всю прелесть типичной июльской погоды. Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует чередование жарких дней с кратковременными дождями и грозами.

Уже в четверг столбики термометров ночью покажут от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +22…+27 градусов. Однако расслабляться не стоит — местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые могут внести коррективы в планы на отдых.





Автор: Вадим Рудаков