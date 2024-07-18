На Башкирию надвигается погодный апокалипсис

15:46, 18 июл 2024

Жителей Башкирии ожидает очередное испытание стихией. По данным регионального управления МЧС, в пятницу, 19 июля, республику накроют грозы, местами переходящие в ливни. Синоптики не исключают вероятность выпадения града и усиления ветра до 17 метров в секунду.

Ночная прохлада с температурой воздуха от +12 до +17 градусов сменится дневным теплом, столбики термометров поднимутся до отметки +22…+27 градусов. Такая резкая смена погодных условий может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели призывают жителей республики соблюдать предельную осторожность на улице, не пренебрегать правилами безопасности и внимательно следить за детьми. Важно помнить, что во время грозы лучше воздержаться от прогулок и не находиться вблизи деревьев и линий электропередач.

Автор: Семен Подгорный