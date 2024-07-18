На Башкирию надвигается погодный апокалипсис
15:46, 18 июл 2024
Жителей Башкирии ожидает очередное испытание стихией. По данным регионального управления МЧС, в пятницу, 19 июля, республику накроют грозы, местами переходящие в ливни. Синоптики не исключают вероятность выпадения града и усиления ветра до 17 метров в секунду.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели призывают жителей республики соблюдать предельную осторожность на улице, не пренебрегать правилами безопасности и внимательно следить за детьми. Важно помнить, что во время грозы лучше воздержаться от прогулок и не находиться вблизи деревьев и линий электропередач.
Автор: Семен Подгорный
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