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В Башкирии простились с погибшим в Курской области военнослужащим

В Башкирии простились с погибшим в Курской области военнослужащим

10:28, 15 сен 2024

14 сентября жители башкирского города Белорецка собрались, чтобы проводить в последний путь своего земляка Рифата Нигаматуллина. Этот день стал горьким напоминанием о продолжающемся конфликте, который уносит жизни соотечественников.

Рифат Нуритдинович, уроженец Белорецка 1982 года рождения, получив образование в местной школе № 8, продолжил обучение в профессиональном училище № 26, где освоил специальность электрогазосварщика. Его трудовой путь начался на промышленных предприятиях родного города — Белорецком заводе рессор и пружин, а затем на заводе «Стропкомплект».

2009 год стал знаменательным в личной жизни Рифата — он создал семью, а вскоре радость отцовства наполнила его дом, когда родился сын. Своими руками Нигаматуллин построил дом, создав уютное гнездо для своих близких. Семейная идиллия, казалось, будет длиться вечно.

Однако события февраля 2024 года изменили привычный уклад жизни. Рифат, движимый чувством долга, подписал контракт с Министерством обороны и отправился на специальную военную операцию. Его путь воина начался с учений в Севастополе, где он стал морским пехотинцем. Затем последовала служба в Херсонской области, а позже — обучение на оператора БПЛА.

Трагическая весть пришла в конце августа. Во время выполнения боевой задачи в Курской области Рифат Нигаматуллин погиб. Ему было всего 42 года.

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, сообщивший о печальном событии, подчеркнул человеческие качества погибшего. Близкие вспоминают Рифата как человека открытого, жизнерадостного и трудолюбивого. Его доброта и отзывчивость оставили глубокий след в сердцах знавших его людей.

За проявленное мужество Рифат Нигаматуллин посмертно награжден Орденом Мужества. Эта награда — признание его самоотверженности и верности долгу. По словам Иванюты, Рифат мечтал, чтобы сын им гордился.

Администрация Белорецкого района выразила готовность оказывать поддержку семье погибшего.

«Понимаю, боль потери ничем не облегчить. Готовы помогать и поддерживать семью», — заявил Андрей Иванюта.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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