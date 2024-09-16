Стало известно, какая будет погода в Башкирии в первой половине октября

09:11, 16 сен 2024

Несмотря на то, что сентябрь в Башкирии радует теплом и солнцем, осень постепенно вступает в свои права. Синоптики Гисметео рассказали, какая погода ожидает жителей республики в первой половине октября.

По прогнозам метеорологов, в сентябре температура воздуха начнет постепенно снижаться. Днем столбик термометра опустится до +13 градусов, а ночью – до +6 градусов. В конце месяца возможно кратковременное похолодание до +9 градусов днем и до +2 градусов ночью.

С 30 сентября ожидаются дожди, которые прекратятся только 5 октября. В начале октября дневная температура составит около +12 градусов, а ночная – около +7 градусов.

К середине октября станет еще прохладнее: днем температура воздуха понизится до +9 градусов.

Автор: Алия Карачурина