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В Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода

В Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода

22:15, 16 сен 2024

Согласно прогнозам регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время погода будет благоприятной.

Во вторник ночью температура воздуха ожидается в пределах от +2 до +7 градусов, что вполне комфортно для начала осени. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Синоптики также отмечают, что существенных осадков не ожидается, поэтому можно смело планировать свои дела на открытом воздухе. Ветер будет дуть с севера и северо-востока с умеренной скоростью, а на юге возможны порывы до сильного.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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