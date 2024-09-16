В Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода
22:15, 16 сен 2024
Согласно прогнозам регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время погода будет благоприятной.
Во вторник ночью температура воздуха ожидается в пределах от +2 до +7 градусов, что вполне комфортно для начала осени. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.
Синоптики также отмечают, что существенных осадков не ожидается, поэтому можно смело планировать свои дела на открытом воздухе. Ветер будет дуть с севера и северо-востока с умеренной скоростью, а на юге возможны порывы до сильного.
Автор: Алия Карачурина