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Стало известно, когда в Башкирии выпадет первый снег в 2024 году

Стало известно, когда в Башкирии выпадет первый снег в 2024 году

09:08, 17 сен 2024

Жители Башкирии могут не беспокоиться о раннем наступлении зимы. Согласно прогнозам портала «Яндекс Погода», первый снег ожидается только во вторую неделю октября. Это означает, что сентябрь порадует жителей республики теплой и сухой погодой.

Хотя выпадение снега в конце сентября - начале октября не является редкостью для Башкирии, в этом году синоптики обещают более позднее начало зимы. Старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Рита Камалова также подтверждает, что сентябрь будет сухим с количеством осадков ниже нормы.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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