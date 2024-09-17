Стало известно, когда в Башкирии выпадет первый снег в 2024 году

09:08, 17 сен 2024

Жители Башкирии могут не беспокоиться о раннем наступлении зимы. Согласно прогнозам портала «Яндекс Погода», первый снег ожидается только во вторую неделю октября. Это означает, что сентябрь порадует жителей республики теплой и сухой погодой.

Хотя выпадение снега в конце сентября - начале октября не является редкостью для Башкирии, в этом году синоптики обещают более позднее начало зимы. Старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Рита Камалова также подтверждает, что сентябрь будет сухим с количеством осадков ниже нормы.

Автор: Алия Карачурина