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Появилась приятная новость для российских семей с детьми

Появилась приятная новость для российских семей с детьми

09:13, 17 сен 2024

Соцфонд России сообщил о новой возможности для семей с детьми воспользоваться остатком материнского капитала. Если на вашем сертификате осталось менее 10 тысяч рублей, вы можете получить всю сумму единовременно. Эта новость особенно актуальна для более чем 630 тысяч российских семей, которые могут воспользоваться этой возможностью.

Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней, после чего средства будут перечислены на указанный в заявлении банковский счет в течение 5 рабочих дней.

Размер выплаты будет соответствовать остатку средств на вашем сертификате на материнский капитал. Таким образом, семьи смогут получить до 10 тысяч рублей в зависимости от индивидуальной ситуации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: маткапитал
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