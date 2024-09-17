Пенсионеры Башкирии смогут получить по 10 000 рублей на спорт

09:18, 17 сен 2024

В Башкирии активно поддерживают стремление старшего поколения к здоровому образу жизни. Более 1400 пенсионеров республики в 2023 году получили сертификаты на посещение спортивных секций. Об этом сообщил и. о. министра спорта республики Руслан Хабибов на оперативном совещании правительства.

Эта инициатива — часть масштабной программы по привлечению жителей старше 60 лет к занятиям физкультурой. Одним из главных инструментов мотивации стали сертификаты номиналом 10 тысяч рублей, которые пенсионеры получают за успешную сдачу нормативов ГТО. Эти средства можно потратить на посещение различных спортивных секций и занятий.

Интерес к программе растет с каждым годом. В 2023 году нормативы ГТО сдавали более 5 000 пенсионеров, что в 4,5 раза больше, чем в предыдущем году. Сертификаты открывают перед пожилыми людьми двери бассейнов, тренажерных залов и других спортивных объектов, помогая им поддерживать физическую активность и здоровье.

В планах на текущий год — обеспечить сертификатами еще более 2 000 жителей старше 60 лет. Кроме того, и. о. министра спорта предложил расширить программу и включить в нее предоставление физкультурно-оздоровительных услуг ветеранам специальной военной операции с инвалидностью.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru