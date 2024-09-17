В Башкирии МЧС предупредило о заморозках до -3 градусов

20:27, 17 сен 2024

Жителям Башкирии следует приготовиться к ощутимому похолоданию. 18 сентября синоптики прогнозируют первые заморозки. Как сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан, температура воздуха ночью может опуститься до -3 градусов.

В целом по региону ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах. Ночью и утром местами ожидается туман, видимость может снизиться до 500 метров и менее.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru