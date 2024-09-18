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Транспортный коллапс под Уфой: жители требуют новый маршрут и «Башавтотранс»

Транспортный коллапс под Уфой: жители требуют новый маршрут и «Башавтотранс»

10:59, 18 сен 2024

Максимовка, поселок с населением более 11 тысяч человек, включая множество пожилых людей и многодетных семей, оказался в транспортном коллапсе. Единственная маршрутка № 277, обслуживающая весь поселок, включая отдаленный ЖК «Новая Максимовка», не справляется с пассажиропотоком.

Жители вынуждены стоять на остановках по часу, чтобы добраться до города или вернуться домой. Утренние опоздания на работу, учебу и в больницы стали нормой.

«Для чего надо было строить 23 многоквартирных дома и сдавать их под жилье, если не можете обеспечить нормальным маршрутным транспортом?» — возмущается один из жителей.

Ситуация особенно тяжела для обитателей ЖК «Новая Максимовка», расположенного на территории бывшего промышленного аэродрома. Более двух тысяч человек вынуждены полагаться на единственную маршрутку, которая не всегда соблюдает график и часто переполнена.

В качестве решения жители предлагают запустить новый маршрут от «Новой Максимовки» до проспекта Октября, а перевозчиком сделать государственное предприятие «Башавтотранс». Они просят обеспечить автобусы средней или большой вместительности, чтобы маломобильные жители, мамы с колясками и многодетные семьи могли свободно передвигаться.

Многодетные семьи Максимовки особенно страдают от транспортных проблем. С 1 сентября появилась льгота на бесплатный проезд детей на автобусах «Башавтотранса», но она не распространяется на частных перевозчиков.

Жители Максимовки надеются, что власти услышат их требования и примут меры для решения транспортной проблемы. Пока ответа от властей не последовало.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфимский район
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