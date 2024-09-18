Элвин Грей изменил свой клип после критики из-за карты России
11:38, 18 сен 2024
Новый музыкальный клип Элвина Грея на песню «Дом родной» стал предметом обсуждений в социальных сетях. В оригинальной версии видео была показана карта России, но без новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона. Это вызвало недовольство многих пользователей.
В ответ на критику артист удалил первоначальный клип и опубликовал обновленную версию. В новом видео карта России была полностью убрана, а на её месте появился портрет Элвина Грея на фоне российского флага.
Стоит отметить, что «Дом родной» является русскоязычной адаптацией популярной башкирской песни «Туган як».
- Ранее мы писали о том, что Элвина Грея восхитил Олег Газманов.
Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
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