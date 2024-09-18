Трое военнослужащих из Нефтекамска погибли на СВО

14:34, 18 сен 2024

Башкирский город Нефтекамск погрузился в траур. Жители попрощались с тремя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции. Власти города сообщили о трагической гибели 58-летнего Андрея Бочкарева и 37-летнего Владимира Осипова, чья отвага была неоднократно отмечена наградами.

Сегодня Нефтекамск проводит в последний путь 49-летнего майора Игоря Семенова, выпускника Военно-транспортного университета железнодорожных войск РФ. Игорь отважно служил в зоне СВО с сентября прошлого года. 30 августа он получил смертельные ранения, от которых скончался.

«Мы гордимся нашими Героями. Выражаем искренние соболезнования близким и родным отважных Героев», — говорится в официальном сообщении администрации Нефтекамска

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети