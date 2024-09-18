Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии

19:15, 18 сен 2024

Согласно прогнозу, предоставленному синоптиками Башгидромета, жителей Башкирии ожидает переменчивая погода в четверг, 19 сентября. В целом по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а вот днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет переменным, слабым ночью, а днем сменится на северо-западный, усиливаясь до 8-13 метров в секунду.

Температурный режим в ночное время составит +3…+8 градусов, при этом в некоторых районах возможны заморозки на почве и в воздухе до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах ночью и утром, так как местами ожидается туман, видимость может снизиться до 500 метров.

В столице республики, Уфе, также прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер ночью будет переменным, слабым, днем усилится до северо-западного 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, на окраинах возможно похолодание до +3 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20…+22 градусов.

Автор: Алия Карачурина