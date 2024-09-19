«Еще один год любви»: Элвин Грей трогательно поздравил жену со сцены

09:13, 19 сен 2024

Известный певец Элвин Грей не перестает удивлять поклонников своей открытостью и романтичностью. На этот раз он трогательно поздравил свою супругу Инзилю с годовщиной свадьбы, опубликовав серию фотографий и видео в своих соцсетях.

«Еще один год вместе, еще один год счастья, еще один год любви», — написал артист в своем Telegram-канале, сопроводив пост снимками, запечатлевшими счастливые моменты их совместной жизни.

Но настоящее признание в любви произошло на одном из концертов Элвина Грея. Получив от фанатов подарок в виде двух лебедей, символизирующих верность и преданность, певец не смог сдержать эмоций. Прямо со сцены, под бурные аплодисменты зрителей, он признался в любви своей жене.

«Я люблю тебя, Инзиля!» — прозвучало в микрофон, и весь зал взорвался овациями.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети