МЧС предупреждает о резкой смене погоды в Башкирии
22:45, 19 сен 2024
Как сообщает МЧС республики со ссылкой на данные Башгидрометцентра, 20 сентября ожидается ухудшение погодных условий.
В пятницу небо будет облачным с прояснениями, ночью и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, однако в южных районах республики ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +15…+20 градусов.
Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, так как ночью и утром на отдельных участках автодорог возможен туман, видимость может снизиться до 500 метров и менее.
Автор: Алия Карачурина