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МЧС предупреждает о резкой смене погоды в Башкирии

МЧС предупреждает о резкой смене погоды в Башкирии

22:45, 19 сен 2024

Как сообщает МЧС республики со ссылкой на данные Башгидрометцентра, 20 сентября ожидается ухудшение погодных условий.

В пятницу небо будет облачным с прояснениями, ночью и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, однако в южных районах республики ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +15…+20 градусов.

Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, так как ночью и утром на отдельных участках автодорог возможен туман, видимость может снизиться до 500 метров и менее.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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