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Безногий боец СВО из Башкирии два года борется за признание своей негодности к военной службе

Безногий боец СВО из Башкирии два года борется за признание своей негодности к военной службе

09:09, 20 сен 2024

Депутат парламента Башкортостана Альфит Нигаматьянов поднял тревогу о вопиющем случае нарушения прав участника специальной военной операции. Один из бойцов, уроженец региона, уже более двух лет не может добиться признания своего тяжелого ранения и получения соответствующих выплат.

Еще в апреле 2022 года в ходе боевых действий мужчина потерял ногу. Однако, несмотря на очевидность травмы, военнослужащий до сих пор не получил официального заключения о тяжелом ранении, необходимого для оформления страховых выплат. Более того, по непонятным причинам боец до сих пор не признан негодным к военной службе.

Парламентарий сообщил, что были приняты оперативные решения и определены дальнейшие действия для разрешения этой проблемы и других подобных обращений от бойцов и их родственников.

Какие выплаты положены раненым участникам СВО из Башкирии?

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: bfmtv.com
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