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В Башкирии простились с 54-летним контрактником Андреем Сафоновым

В Башкирии простились с 54-летним контрактником Андреем Сафоновым

14:03, 20 сен 2024

В городе Октябрьском состоялась церемония прощания с Андреем Сафоновым, военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции. Проводить бойца в последний путь пришли его близкие, товарищи и земляки.

Андрей Сафонов родился 11 августа 1970 года в поселке Абезь Интинского района Республики Коми. Получив образование техника-геофизика в Октябрьском нефтяном техникуме в 1989 году, он отправился на срочную службу в армию, которую проходил до 1991 года.

В мае 2023 года Сафонов добровольно заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО. По окончании срока контракта он решил остаться со своими сослуживцами и продолжить выполнение воинского долга.

Трагическая гибель Андрея Сафонова наступила при исполнении боевого задания. Память о нем сохранится в сердцах тех, кто его знал.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Октябрьский спецоперация Погибшие на Украине
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