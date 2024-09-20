В Башкирии простились с 54-летним контрактником Андреем Сафоновым
14:03, 20 сен 2024
В городе Октябрьском состоялась церемония прощания с Андреем Сафоновым, военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции. Проводить бойца в последний путь пришли его близкие, товарищи и земляки.
Андрей Сафонов родился 11 августа 1970 года в поселке Абезь Интинского района Республики Коми. Получив образование техника-геофизика в Октябрьском нефтяном техникуме в 1989 году, он отправился на срочную службу в армию, которую проходил до 1991 года.
В мае 2023 года Сафонов добровольно заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО. По окончании срока контракта он решил остаться со своими сослуживцами и продолжить выполнение воинского долга.
Трагическая гибель Андрея Сафонова наступила при исполнении боевого задания. Память о нем сохранится в сердцах тех, кто его знал.
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