В Башкирии похоронили участника СВО Рамзиса Баширова
15:16, 20 сен 2024
В Благоварском районе Башкортостана простились с Рамзисом Башировым, уроженцем села Сарайлы. Баширов, родившийся 25 ноября 1967 года, получил образование в местной школе. В трудное для России время мужчина решил заключить контракт с Минобороны.
Глава районной администрации Марат Юсупов сообщил о кончине Баширова в ходе специальной военной операции. В своем обращении Юсупов отметил самоотверженность Рамзиса, подчеркнув, что тот «прошел свой путь с честью».
Церемония прощания состоялась в родном селе Баширова. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего и заверили, что память о нем сохранится в летописи района.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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