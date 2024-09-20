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В Башкирии похоронили участника СВО Рамзиса Баширова

В Башкирии похоронили участника СВО Рамзиса Баширова

15:16, 20 сен 2024

В Благоварском районе Башкортостана простились с Рамзисом Башировым, уроженцем села Сарайлы. Баширов, родившийся 25 ноября 1967 года, получил образование в местной школе. В трудное для России время мужчина решил заключить контракт с Минобороны.

Глава районной администрации Марат Юсупов сообщил о кончине Баширова в ходе специальной военной операции. В своем обращении Юсупов отметил самоотверженность Рамзиса, подчеркнув, что тот «прошел свой путь с честью».

Церемония прощания состоялась в родном селе Баширова. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего и заверили, что память о нем сохранится в летописи района.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Благоварский район спецоперация Погибшие на Украине
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