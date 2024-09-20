Башкирия окажется во власти арктического циклона

23:29, 20 сен 2024

В Башкирии, после продолжительного периода теплой и солнечной погоды, ожидается изменение метеорологической обстановки.

По информации, предоставленной Башгидрометом, в субботу, 21 сентября, республика окажется под влиянием атмосферных фронтов северного циклона.

Сначала северные районы Башкирии накроют дожди, затем осадки небольшой и умеренной интенсивности распространятся на большую часть территории. Температура воздуха ощутимо понизится: в ночные часы столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется лишь до +13, +18 градусов по Цельсию. Западный ветер будет умеренным.

Автор: Вадим Рудаков