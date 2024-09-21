МЧС: В Башкирии ожидается ветер до 22 м/с

21:45, 21 сен 2024

Жителей Башкирии ожидают непростые выходные. По данным МЧС республики, с вечера субботы, 21 сентября, и до вечера воскресенья, 22 сентября, в отдельных районах, включая Уфу, ожидается резкое усиление ветра до ураганного, с порывами до 17-22 метров в секунду. Ночью и утром в воскресенье видимость на дорогах может значительно ухудшиться из-за тумана, местами до 500 метров и менее.

В башкирской столице в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями. Ветер западный и северо-западный, 8-13 метров в секунду, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем в воскресенье ожидается потепление до +13…+15 градусов.

Управление гражданской защиты Уфы настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В частности, следует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами и другими хрупкими конструкциями, а также не парковать автомобили вблизи этих объектов.

Автор: Вадим Рудаков