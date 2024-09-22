«Был обычным сельским парнем»: в Башкирии простились с участником СВО Рафисом Шафигуллиным

13:29, 22 сен 2024

Накануне Бакалинский район Башкирии погрузился в траур. Жители села Старокуручево и окрестностей собрались, чтобы отдать последние почести своему земляку Рафису Шафигуллину, павшему в ходе специальной военной операции.

Рафис, простой деревенский парень, как его называют односельчане, начал свой путь на фронте в июле 2024 года. Его решение встать на защиту Родины не удивило тех, кто его знал. Друзья и родные вспоминают Рафиса как человека с открытым сердцем, всегда готового прийти на помощь.

Глава Бакалинского района Олег Ефимов, присутствовавший на церемонии прощания, поделился своими мыслями о Рафисе:

«Он воплощал лучшие качества нашего народа — трудолюбие, честность, готовность поддержать ближнего. Рафис не искал славы, но своими поступками заслужил уважение каждого, кто его знал».

Государство высоко оценило подвиг Рафиса Шафигуллина, посмертно наградив его орденом Мужества.

Читайте также: В Башкирии похоронили участника СВО Рамзиса Баширова

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети