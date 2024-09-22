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Холодный сюрприз в Башкирии: синоптики обещают заморозки

Холодный сюрприз в Башкирии: синоптики обещают заморозки

22:31, 22 сен 2024

Жители Башкирии вновь столкнутся с капризами осенней погоды. Синоптики Башгидромета предупреждают о резком похолодании, которое принесет с собой северный циклон.

В ночь на понедельник, 23 сентября, местами пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Однако температура воздуха значительно понизится. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, а в некоторых районах республики возможны заморозки до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Северо-западный ветер будет умеренным.

Такое резкое изменение погоды связано с влиянием атмосферных фронтов северного циклона. Метеорологи отмечают, что начало следующей недели будет холодным, температура окажется на 2 градуса ниже климатической нормы.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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