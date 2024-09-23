Осторожно, заморозки: погода в Башкирии 24 сентября

20:35, 23 сен 2024

Жителей Башкирии ожидает резкая смена погодных условий. По прогнозам синоптиков Башгидромета, во вторник, 24 сентября, осадки прекратятся, но температура воздуха будет колебаться в широком диапазоне.

Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, местами температура может опуститься до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Ветер будет дуть с запада и северо-запада с умеренной силой.

Несмотря на ночные заморозки, днем будет достаточно тепло для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Главное — правильно подобрать одежду и обувь, чтобы не замерзнуть и не простудиться.

Автор: Семен Подгорный