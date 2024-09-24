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В Башкирии простились с погибшим в СВО 23-летним Денисом Ильгамовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО 23-летним Денисом Ильгамовым

09:34, 24 сен 2024

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии, простились с 23-летним командиром танка Денисом Ильгамовым. Молодой человек отдал свою жизнь, защищая Родину в зоне специальной военной операции. 21 сентября его похоронили со всеми воинскими почестями.

Денис родился в 2001 году и с юных лет проявлял целеустремленность и патриотизм. После окончания девяти классов Аскаровской школы он продолжил обучение в Уфимском топливно-энергетическом колледже. Затем отслужил срочную в артиллерийских войсках. Вернувшись домой после демобилизации начал работать.

8 сентября прошлого года Ильгамов принял решение, которое определило его дальнейшую судьбу. Он подписал контракт и отправился на СВО. Служил командиром танка в 104-й гвардии воздушных десантных войск, воплощая в жизнь свою давнюю мечту — стать ВДВшником, как и его отец.

Но судьба распорядилась иначе. 10 сентября Денис погиб.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
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