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В Башкирии эксперты озвучили средний размер пенсий

В Башкирии эксперты озвучили средний размер пенсий

10:34, 24 сен 2024

Социальный фонд России опубликовал свежие данные о средних пенсионных выплатах в различных регионах страны. Информация, представленная на сайте ЕМИСС, позволяет оценить текущую ситуацию с пенсионным обеспечением граждан.

В Республике Башкортостан средний размер пенсии по состоянию на 1 августа 2024 года составил 20 520 рублей. Несмотря на незначительный рост в 33 рубля за последний месяц, за год пенсии увеличились на 7,3%. Годом ранее, в августе 2023 года, средняя пенсия в регионе была на уровне 19 120 рублей.

Существенная разница наблюдается между пенсиями неработающих и работающих пенсионеров. Те, кто уже завершил свою трудовую деятельность, в среднем получают 20 931 рубль в месяц, в то время как продолжающие работать пенсионеры получают 18 386 рублей. Разница составляет 2 545 рублей.

В масштабах всей страны средний размер пенсии достигает 21 031 рубля. Лидерами по размеру пенсионных выплат являются жители Чукотского автономного округа, получающие в среднем 34 260 рублей. Наименьшие пенсии зафиксированы в Дагестане, где средний размер выплат составляет всего 15 569 рублей.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: пенсии
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