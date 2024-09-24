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Холодный фронт принесет в Башкирию заморозки и туман

Холодный фронт принесет в Башкирию заморозки и туман

19:24, 24 сен 2024

Башгидрометцентр предупреждает жителей Башкирии о резком изменении погоды. В среду, 25 сентября, республику накроет холодный фронт, который принесёт с собой ночные заморозки.

Несмотря на облачность, осадков не ожидается. Однако ночью температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до -6 градусов. В некоторых районах столбики термометров покажут всего +4 градуса. Днём воздух прогреется максимум до +15 градусов.

Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью не более 5 метров в секунду. На дорогах ожидается туман, видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Госкомитет РБ по ЧС призывает жителей республики быть осторожными и принять меры предосторожности в связи с ожидаемыми заморозками. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за тумана.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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