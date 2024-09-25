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В Уфе роман между фитнес-тренером и клиенткой обернулся угрозами и порчей автомобиля

В Уфе роман между фитнес-тренером и клиенткой обернулся угрозами и порчей автомобиля

21:28, 25 сен 2024

В Уфе разгорелся конфликт между бывшими возлюбленными. Центральными фигурами инцидента стали местная жительница Лиана Кузьмина и ее экс-партнер, работавший тренером в тренажерном зале.

История началась как классический служебный роман: Кузьмина посещала фитнес-клуб, где познакомилась с привлекательным инструктором. Между ними вспыхнули чувства, переросшие в отношения. Однако идиллия продлилась недолго. По словам Лианы, вскоре выяснилось, что ее избранник оказался не тем, за кого себя выдавал.

"Он использовал меня ради финансовой выгоды", - поделилась Кузьмина с журналистами телеканала "Вся Уфа".

Осознав истинные мотивы партнера, женщина приняла решение прервать отношения. Это решение, однако, спровоцировало эскалацию конфликта.

После расставания Лиана начала получать угрожающие сообщения. Ситуация достигла апогея, когда неизвестные вандалы испортили ее автомобиль. На кузове машины появились оскорбительные надписи, траурные ленты и грязь. Кузьмина убеждена, что за этим актом вандализма стоят ее бывший возлюбленный и его супруга.

Независимая экспертиза оценила ущерб, нанесенный автомобилю, в 330 тысяч рублей. Однако Лиана обеспокоена не только материальными потерями.

"Я боюсь за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность моей 13-летней дочери", - призналась женщина.

Инцидент не остался без внимания правоохранительных органов. Представители МВД Башкирии подтвердили, что по данному факту начата проверка. Следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств дела.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия
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