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Холодный фронт надвигается на Башкирию: что ожидать 26 сентября

Холодный фронт надвигается на Башкирию: что ожидать 26 сентября

22:24, 25 сен 2024

Похолодание и туман окутают Башкирию 26 сентября, предупреждают синоптики. В регионе ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер будет переменных направлений, его скорость не превысит пяти метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, а в некоторых районах ожидаются заморозки до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии предупреждает о возможном образовании тумана на отдельных участках дорог ночью и утром. Видимость может снизиться до 500 метров и менее. Водителям и пешеходам следует проявлять особую осторожность в условиях ограниченной видимости.

Автор: Вадим Рудаков
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