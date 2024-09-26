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Башкирию ждет теплая и солнечная пятница

Башкирию ждет теплая и солнечная пятница

22:34, 26 сен 2024

После нескольких прохладных дней жители Башкирии могут вновь насладиться теплом и солнцем. Синоптики Башгидромета обещают, что в пятницу, 27 сентября, на всей территории республики установится ясная и сухая погода.

Несмотря на то, что ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, а в некоторых районах возможны заморозки до -3 градусов, днем столбики термометров уверенно поднимутся до +15…+20 градусов. Юго-западный ветер будет умеренным.

Такой приятный сюрприз погоды станет отличным поводом провести время на свежем воздухе, насладиться последними теплыми днями осени и сделать яркие фотографии на фоне золотой листвы.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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