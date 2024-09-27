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Когда в Башкирии ляжет снег и начнется настоящая зима

Когда в Башкирии ляжет снег и начнется настоящая зима

09:17, 27 сен 2024

Жители Башкирии в этом году получили неожиданный подарок от природы - второе бабье лето. Теплые солнечные дни вернулись в республику, радуя комфортной температурой до +15…+17 градусов. Однако, как долго продлится эта благодать и когда ждать первых холодов?

По информации портала Гисметео, начало октября обещает быть особенно приятным. Теплая погода сохранится, что подтверждается долгосрочными наблюдениями, указывающими на преобладание положительных температурных аномалий в этом месяце.

Традиционно первый снег в Башкирии выпадает в период с 7 по 10 ноября. Однако, в последние годы наблюдается тенденция к запаздыванию сезонов на пару недель. Таким образом, хотя первая декада ноября принесет похолодание, снега пока ожидать не стоит.

По словам кандидата географических наук Риты Камаловой, согласно климатическим нормам, снежный покров в Башкирии устанавливается в период с 3 по 20 ноября, в зависимости от региона. Однако, в последние годы ноябрьские температуры также демонстрируют положительный тренд, что может привести к дальнейшему смещению сроков установления снежного покрова.

Автор: Вадим Рудаков
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