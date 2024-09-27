Башкирия создает архив участников СВО

12:33, 27 сен 2024

В Республике Башкирия стартовал важный проект, направленный на сохранение памяти о героях специальной военной операции (СВО). Национальный архив республики начал сбор документов и материалов, связанных с участниками боевых действий и их семьями.

Архив приглашает жителей Башкирии поделиться личными историями своих близких, которые принимали участие в СВО. Среди принимаемых документов - удостоверения личности, свидетельства о рождении и браке, военные билеты, документы о государственных наградах, дневники, мемуары, воспоминания, фотографии, а также вырезки из газет и другие свидетельства, подтверждающие участие в специальной военной операции.

Эта инициатива имеет огромное значение для сохранения исторической памяти о событиях СВО и подвигах ее участников. Собранные материалы будут тщательно систематизированы и сохранены в Национальном архиве, где они станут доступны для будущих поколений исследователей, историков и всех, кто интересуется историей своей страны.

Автор: Семен Подгорный