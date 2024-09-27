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Тепло и солнце: бабье лето задержится в Башкирии

Тепло и солнце: бабье лето задержится в Башкирии

21:21, 27 сен 2024

Жители Башкирии могут отложить подальше осенние куртки и достать из шкафов легкие ветровки: синоптики Башгидромета прогнозируют возвращение летнего тепла на ближайшие несколько дней.

Уже в субботу, 28 сентября, столбики термометров поднимутся до отметки +22 градуса. Ночи также станут значительно теплее: ожидается от +4 до +9 градусов. Однако, несмотря на общее потепление, местами возможны заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада с умеренной силой, а днем в северных районах республики ожидаются порывы до сильного.

По прогнозам синоптиков, теплая и солнечная погода сохранится в регионе в течение нескольких дней.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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