Тепло и солнце: бабье лето задержится в Башкирии

21:21, 27 сен 2024

Жители Башкирии могут отложить подальше осенние куртки и достать из шкафов легкие ветровки: синоптики Башгидромета прогнозируют возвращение летнего тепла на ближайшие несколько дней.

Уже в субботу, 28 сентября, столбики термометров поднимутся до отметки +22 градуса. Ночи также станут значительно теплее: ожидается от +4 до +9 градусов. Однако, несмотря на общее потепление, местами возможны заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада с умеренной силой, а днем в северных районах республики ожидаются порывы до сильного.

По прогнозам синоптиков, теплая и солнечная погода сохранится в регионе в течение нескольких дней.

Автор: Вадим Рудаков