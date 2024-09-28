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В Башкирии ожидается сухая и теплая погода до конца сентября

В Башкирии ожидается сухая и теплая погода до конца сентября

23:26, 28 сен 2024

Жители Башкирии могут радоваться — теплая и солнечная погода, характерная для бабьего лета, задержится в регионе еще на несколько дней. По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные обещают быть по-настоящему летними.

В воскресенье, несмотря на прохладную ночь с температурой от +5 до +10 градусов и возможными заморозками до -2 градусов, днем воздух прогреется до комфортных +18…+23 градусов. Осадков не ожидается, а юго-западный ветер будет умеренным, с порывами днем.

Последний день сентября также порадует жителей республики теплом и солнцем. Ночная температура останется в пределах +5…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Осадков не предвидится.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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