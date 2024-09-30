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В Башкирии ожидается похолодание и ночные заморозки

В Башкирии ожидается похолодание и ночные заморозки

01:14, 30 сен 2024

В Башкирии ожидается похолодание в ближайшие дни. Башгидрометцентр предупреждает о возможности ночных заморозков, которые ожидаются в течение трех дней.

В понедельник, 30 сентября, жители республики почувствуют прохладный порывистый ветер. Ночью температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, а в некоторых районах столбик термометра может показать всего +2 градуса. На юго-востоке Башкирии возможны заморозки до 0…-2 градусов. Днем ожидается потепление до +19…+24 градусов.

Во вторник, 1 октября, ветер немного стихнет, но местами все еще будет порывистым. Ночная температура составит +3…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В среду, 2 октября, ветер сменит направление на северное. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, а в северных и горных районах возможны заморозки до -4 градусов. Днем ожидается +12…+17 градусов.

Жителям Башкирии рекомендуется принять меры предосторожности и подготовиться к похолоданию. Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах, особенно в утренние часы, когда возможно образование гололедицы. Садоводам и огородникам рекомендуется укрыть растения, чувствительные к заморозкам.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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