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Бабье лето задержится в Башкирии на несколько дней

Бабье лето задержится в Башкирии на несколько дней

19:59, 30 сен 2024

Жители Башкирии смогут насладиться последними теплыми днями. По прогнозам синоптиков Башгидромета, сегодня, завтра и послезавтра днем воздух прогреется до комфортных +24 градусов.

В воскресенье, 1 октября, в республике ожидается сухая погода без осадков. Ветер будет переменчивым: сначала южный, затем сменится на северный и северо-восточный умеренный, местами с порывами. Днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов, а ночью похолодает до +3…+8 градусов.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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