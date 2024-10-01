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Стало известно, как жители Башкирии отдохнут в октябре и ноябре 2024 года

Стало известно, как жители Башкирии отдохнут в октябре и ноябре 2024 года

15:14, 01 окт 2024

Календарь праздничных дней в Башкирии претерпел изменения в связи с предстоящими праздниками. Осенний период ознаменуется двумя значимыми датами, которые повлияют на рабочий график жителей региона.

Октябрьские торжества, приуроченные ко Дню республики, подарят жителям региона трехдневный отдых. Праздничная дата, выпадающая на 11 октября, удачно совпадает с пятницей, что автоматически продлевает уикенд до 13 числа включительно. Примечательно, что накануне праздника, 10 октября, рабочий день будет сокращен на 60 минут.

Ноябрьские праздники также внесут коррективы в трудовой календарь. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, позволит жителям республики отдохнуть два дня подряд — воскресенье и понедельник. Однако стоит учесть, что предшествующая суббота, 2 ноября, станет рабочей. Это связано с ранее произведенным переносом выходного дня на 30 апреля, благодаря чему граждане смогли насладиться длительными майскими каникулами.

Автор: Вадим Рудаков
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