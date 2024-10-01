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Погода в Башкирии приготовила новые сюрпризы на этой неделе

Погода в Башкирии приготовила новые сюрпризы на этой неделе

20:53, 01 окт 2024

Жители Башкирии, привыкшие к переменчивой погоде, в ближайшие дни столкнутся с очередным проявлением природных капризов.

Синоптики прогнозируют резкие колебания температуры в регионе. В среду, 2 октября, ночью столбик термометра опустится до отметки +1…+6°C, а в отдельных районах ожидается похолодание до -4°C.

Однако дневное время воздух прогреется до комфортных +13…+18°C. Осадки в этот день обойдут регион стороной. Ветер, дующий с юго-восточного и восточного направлений, будет умеренным.

Хорошая новость ждет жителей РБ и 3 октября. Погода сохранит свой благоприятный характер, радуя жителей республики еще одним теплым и солнечным днем.

Несмотря на общую положительную тенденцию, специалисты призывают население быть бдительными. Резкие перепады температур могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Метеорологи настоятельно рекомендуют внимательно следить за прогнозами и адаптировать свой гардероб к меняющимся условиям, чтобы минимизировать риск простудных заболеваний.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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