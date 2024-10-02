Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Бабье лето задержится в Башкирии: синоптики обещают солнечную и теплую погоду

Бабье лето задержится в Башкирии: синоптики обещают солнечную и теплую погоду

22:35, 02 окт 2024

Начало октября принесло в Башкирию неожиданно приятную погоду, которая, по прогнозам синоптиков, задержится на ближайшее время. Метеорологи Башгидромета сообщают о предстоящих солнечных и теплых днях, которые позволят насладиться последними мгновениями уходящего бабьего лета.

Четверг, 3 октября, обещает порадовать жителей региона ясным небом и отсутствием осадков. Ночные температуры будут колебаться от +1 до +6 градусов Цельсия, хотя в отдельных районах не исключены заморозки до -4 градусов. Дневное время принесет комфортное тепло: воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Такая благоприятная погода в начале осени — не просто случайное явление. Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют, что среднемесячная температура в Башкирии превысит климатическую норму на один градус. Более того, количество осадков ожидается ниже обычного уровня.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
Читайте также

Бабье лето задержится в Башкирии на несколько дней
Общество в Башкирии
Бабье лето задержится в Башкирии на несколько дней
В Башкирии ожидается сухая и теплая погода до конца сентября
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается сухая и теплая погода до конца сентября
Когда в Башкирии начнется бабье лето
Общество в Башкирии
Когда в Башкирии начнется бабье лето
В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды на май
Общество в Башкирии
В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды на май


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok