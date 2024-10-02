Бабье лето задержится в Башкирии: синоптики обещают солнечную и теплую погоду

22:35, 02 окт 2024

Начало октября принесло в Башкирию неожиданно приятную погоду, которая, по прогнозам синоптиков, задержится на ближайшее время. Метеорологи Башгидромета сообщают о предстоящих солнечных и теплых днях, которые позволят насладиться последними мгновениями уходящего бабьего лета.

Четверг, 3 октября, обещает порадовать жителей региона ясным небом и отсутствием осадков. Ночные температуры будут колебаться от +1 до +6 градусов Цельсия, хотя в отдельных районах не исключены заморозки до -4 градусов. Дневное время принесет комфортное тепло: воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Такая благоприятная погода в начале осени — не просто случайное явление. Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют, что среднемесячная температура в Башкирии превысит климатическую норму на один градус. Более того, количество осадков ожидается ниже обычного уровня.

Автор: Вадим Рудаков