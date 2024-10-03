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Поисковики обнаружили останки солдата из Башкирии, который пропал без вести 80 лет назад

Поисковики обнаружили останки солдата из Башкирии, который пропал без вести 80 лет назад

10:43, 03 окт 2024

В Ростовской области завершился очередной этап поисковых работ, в результате которого установлена судьба участника Великой Отечественной войны из Башкортостана. Члены поисковых отрядов из Мордовии и Ростовской области обнаружили останки военнослужащего вблизи донской переправы.

Благодаря сохранившемуся медальону удалось идентифицировать личность бойца — им оказался Муса Садыков, уроженец села Елбулактамак Бижбулякского района. В начале войны, в 1941 году, он был мобилизован в ряды Красной Армии. Последние сведения о нем датировались январем 1943 года, после чего его следы затерялись.

Местные власти запланировали церемонию захоронения воина с соблюдением воинских почестей на его малой родине в октябре текущего года.

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История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»

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История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»
Автор: Вадим Рудаков
Фото: telegram-канал администрации Бижбулякского района
Теги: Бижбулякский район
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