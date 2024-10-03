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Более 4 тысяч новобранцев из Башкирии отправятся на службу осенью 2024 года

Более 4 тысяч новобранцев из Башкирии отправятся на службу осенью 2024 года

11:43, 03 окт 2024

В преддверии осенней призывной кампании 2024 года военный комиссариат Республики Башкортостан раскрыл детали предстоящего набора в вооруженные силы. Масштабная кампания охватит более четырех тысяч молодых жителей республики, которым предстоит пройти важный этап в своей жизни — службу в армии.

Призывники из Башкирии пополнят различные подразделения Вооруженных сил России и других силовых структур. Военный комиссариат уделяет особое внимание профессиональной подготовке новобранцев: молодые люди пройдут интенсивное обучение в специализированных центрах, где освоят современное военное оборудование и получат военно-учетные специальности.

Призывная кампания стартует 1 октября и продлится до конца 2024 года. Первые отправки со сборного пункта в Уфе начнутся в конце октября. Военкомат обеспечит каждого призывника необходимым комплектом обмундирования, средствами личной гигиены и другим вещевым имуществом.

Полковник Михаил Блажевич, военный комиссар республики, подчеркнул, что призывники не будут участвовать в специальной военной операции. Процесс оповещения призывников останется традиционным — через личное вручение повесток или отправку заказных писем.

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Осенний призыв 2024: что изменится и что останется прежним

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Автор: Вадим Рудаков
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