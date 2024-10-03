Башкирию ожидает похолодание до -6 градусов

22:49, 03 окт 2024

В Башкирии наступает период заметного похолодания. По данным метеорологической службы Башкортостана, в ночь на 4 октября столбик термометра может опуститься до минус шести градусов. Региональное управление по чрезвычайным ситуациям призывает население подготовиться к холодной погоде.

Метеорологи сообщают, что в пятницу днем существенных осадков не предвидится. Ожидается переменная облачность с преобладанием южного и юго-восточного ветра силой до 8 метров в секунду. Несмотря на ясную погоду, дневная температура не превысит 18 градусов тепла. В отдельных районах республики ночные показатели могут варьироваться от минус шести до плюс четырех градусов.

Что касается Уфы, то в столице региона также установится переменная облачность, осадков не ожидается. Скорость ветра будет соответствовать общереспубликанским показателям. Температурный режим в городе составит от минус трех до плюс четырех градусов ночью и до плюс семнадцати днем. Прогнозируется хорошая видимость на дорогах в течение суток.

Автор: Вадим Рудаков