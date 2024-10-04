В Башкирии простились с двумя бойцами погибшими на СВО
21:57, 04 окт 2024
4 октября 2024 года жители башкирского города Белорецка проводили в последний путь двух своих земляков, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. Церемония прощания объединила сотни горожан, пришедших отдать дань уважения павшим военнослужащим.
Александр Бобылев, отправившийся на спецоперацию добровольцем, и Владислав Минеев, занимавший должность старшего стрелка штурмовой роты, погибли во время выполнения боевой задачи. Оба военнослужащих присоединились к рядам Вооруженных сил России в 2024 году, подписав контракты с Министерством обороны РФ.
На траурной церемонии глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта выступил с проникновенной речью, подчеркнув исключительное мужество и самоотверженность погибших.
«Эти люди показали пример истинной доблести и преданности долгу», — отметил руководитель района.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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