В Башкирии простились с двумя бойцами погибшими на СВО

21:57, 04 окт 2024

4 октября 2024 года жители башкирского города Белорецка проводили в последний путь двух своих земляков, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. Церемония прощания объединила сотни горожан, пришедших отдать дань уважения павшим военнослужащим.

Александр Бобылев, отправившийся на спецоперацию добровольцем, и Владислав Минеев, занимавший должность старшего стрелка штурмовой роты, погибли во время выполнения боевой задачи. Оба военнослужащих присоединились к рядам Вооруженных сил России в 2024 году, подписав контракты с Министерством обороны РФ.

На траурной церемонии глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта выступил с проникновенной речью, подчеркнув исключительное мужество и самоотверженность погибших.

«Эти люди показали пример истинной доблести и преданности долгу», — отметил руководитель района.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети