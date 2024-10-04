Погода в Башкирии на выходных резко изменится

22:12, 04 окт 2024

В выходные жителей Башкирии ожидает типичная для начала октября неустойчивая погода. Метеорологи предупреждают о значительных колебаниях температуры и возможных заморозках в отдельных районах республики.

Первый день выходных, 5 октября, встретит жителей региона прохладным утром. Ночные температуры продемонстрируют существенный разброс: если в большинстве районов столбик термометра будет держаться в диапазоне от 0 до +5 градусов, то в некоторых местностях возможно похолодание до −5 градусов. Однако дневное время порадует жителей комфортным теплом — воздух прогреется до +13...+18 градусов. Суббота обещает быть сухой, без осадков. Южный и юго-западный ветер будет дуть с умеренной силой, не создавая серьезных неудобств.

Воскресенье, 6 октября, принесет с собой новый характер погоды. В этот день синоптики прогнозируют локальные дожди небольшой интенсивности. Ночные температуры станут менее контрастными и установятся в пределах от +3 до +8 градусов, хотя в отдельных районах не исключено понижение до −2 градусов. Дневная температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, что несколько ниже субботних показателей.

Автор: Алия Карачурина