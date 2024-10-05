Вахтовикам Башкирии предлагают работу в Уфе с зарплатой как на Севере

10:55, 05 окт 2024

В Республике Башкортостан запустили инициативу по возвращению местных специалистов, работающих вахтовым методом в других регионах России. Программа получила название «Башкирская вахта» и направлена на создание привлекательных условий труда для квалифицированных рабочих кадров в родном регионе.

Флагманом данной инициативы выступает один из промышленных гигантов республики — «ОДК-УМПО» (Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение). Предприятие запустила кампанию по набору персонала, планируя привлечь порядка трех тысяч специалистов различного профиля.

Особое внимание уделяется техническим специальностям. На заводе остро нуждаются в операторах станков с числовым программным управлением, слесарях механосборочных работ, токарях и фрезеровщиках. Также востребованы шлифовщики, сверловщики, станочники широкого профиля и контролеры качества выполнения станочных и слесарных работ.

Ключевым преимуществом программы является конкурентоспособный уровень оплаты труда. По данным на конец прошлого года, средняя заработная плата на предприятии составила 144 тысячи рублей, что сопоставимо с заработками на северных вахтах. При этом работники получают расширенный социальный пакет, включающий предоставление жилья, организованную доставку до места работы и обратно.

Программа также предусматривает дополнительные преимущества для сотрудников. Среди них — возможность повышения квалификации и профессионального развития, а также доступ к беспроцентным займам. Важным фактором является сохранение привычного вахтового графика работы, что позволяет специалистам легче адаптироваться к новым условиям.

Автор: Вадим Рудаков