Когда отдыхаем в 2025 году? Календарь для жителей Башкирии

22:07, 05 окт 2024

В преддверии нового 2025 года правительство Российской Федерации представило официальный календарь праздничных и выходных дней. Особый интерес документ представляет для жителей Республики Башкортостан, где помимо федеральных праздников отмечают также региональные и религиозные даты.

Новогодние торжества откроют череду праздников

Новый год традиционно остается самым продолжительным периодом отдыха для россиян. В 2025 году жители Башкирии, как и все граждане страны, будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Календарь федеральных праздников

Утвержденный график предусматривает несколько продолжительных периодов отдыха в течение года:

— Февральские праздники порадуют двухдневным отдыхом 22 и 23 числа в честь Дня защитника Отечества

— Международный женский день подарит выходные 8-9 марта

— Майские праздники традиционно разделятся на две части: с 1 по 4 мая (Праздник Весны и Труда) и с 8 по 11 мая (День Победы)

— День России можно будет отметить в период с 12 по 15 июня

— Осенью россияне отдохнут с 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства

— Завершат год новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года

Особенности праздничного календаря Башкирии

Жители республики получат дополнительные выходные дни для празднования значимых региональных и религиозных дат:

— 30 марта республика отметит Ураза-байрам

— 6 июня жители смогут встретить Курбан-байрам

— 11 октября состоится празднование Дня Республики.

Автор: Алия Карачурина