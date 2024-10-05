Несмотря на дожди, в Башкирии ожидается теплая погода

22:15, 05 окт 2024

Жители Башкирии смогут насладиться необычно теплой погодой в начале октября. Несмотря на периодические дожди и туманы, температура воздуха в регионе установится на отметках, превышающих среднестатистические показатели для этого времени года.

Прогноз на ближайшие дни

В воскресенье, 6 октября, погода порадует жителей республики относительно высокими температурами. В дневные часы воздух прогреется до +13...+18°C. Ночью столбик термометра будет держаться в диапазоне от +3 до +8 градусов, хотя при прояснениях возможно локальное понижение до -2°C.

Небо над республикой будет преимущественно облачным, местами пройдут небольшие дожди. Ветер проявит свой переменчивый характер: начнет дуть с юго-запада, а к ночи сменит направление на северо-западное. Его скорость составит 3-8 м/с в ночное время, усиливаясь днем до 9-14 м/с.

Особые погодные условия

Автомобилистам следует проявить повышенную бдительность: синоптики предупреждают об ухудшении видимости в ночные и утренние часы из-за туманов. В отдельных районах видимость может снизиться до 500-1000 метров. Особую осторожность следует проявлять жителям южных районов республики, где сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

Долгосрочный прогноз погоды

По данным метеорологов, первая декада октября в Башкирии будет характеризоваться температурами выше климатической нормы на 2-3 градуса. Гидрометцентр России подтверждает эту тенденцию, прогнозируя превышение среднемесячной температуры на один градус выше обычного. При этом количество осадков ожидается ниже среднестатистических показателей.

Автор: Семен Подгорный