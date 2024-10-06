32-летний житель Башкирии погиб при штурме опорных пунктов в ДНР

11:30, 06 окт 2024

В ходе специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Башкирии Руслан Ахметшин. Это произошло летом 2023 года во время штурма укрепленных позиций в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом подтвердила администрация Белорецкого района, откуда был родом военнослужащий.

Руслан Ахметшин родился и вырос в деревне Азналкино Белорецкого района. После успешного окончания колледжа в Белорецке отслужил срочную в Пензе. Там он освоил важную военную специальность, став мастером по ремонту и обслуживанию бронетанковой техники, включая самоходную артиллерию и боевые машины. Продолжив военную карьеру, Руслан служил в Южной Осетии, где занимал должность командира отделения.

В октябре 2022 года Ахметшин был мобилизован для участия в специальной военной операции. На протяжении нескольких месяцев он достойно выполнял свой воинский долг и погиб при выполнении боевого задания.

Близкие и друзья запомнили Руслана как человека редких душевных качеств. По их воспоминаниям, он отличался спокойным характером, исключительным трудолюбием и готовностью всегда прийти на помощь. В свободное время Руслан увлекался рыбалкой, интересовался автомобилями и с любовью относился к животным.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети