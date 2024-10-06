До +23 градусов: Башкирию ждет краткосрочное потепление

22:06, 06 окт 2024

Неожиданный подарок природы ожидает жителей Башкирии в первой декаде октября. Регион накроет волна непривычного для этого времени года тепла, когда температура воздуха достигнет отметки в +23 градуса. Такой прогноз представили специалисты Башгидромета.

Погодные изменения начнутся с понедельника, 7 октября. В ночные часы температура будет колебаться от 0 до -5 градусов, хотя в отдельных районах столбик термометра может подняться до +5. День порадует жителей республики комфортным теплом: воздух прогреется до +12...+17 градусов. Осадков практически не ожидается, лишь в некоторых районах возможен небольшой дождь. Юго-восточный ветер сохранит умеренную силу.

Настоящий температурный пик придется на вторник, 8 октября. Ночью воздух останется достаточно теплым — от +4 до +9 градусов, а днем температура достигнет летних значений, поднявшись до +18...+23 градусов. Небольшие дожди возможны только в ночное время, день обещает быть сухим и солнечным. Ветер сохранит юго-восточное направление и умеренную интенсивность.

Однако, как предупреждают метеорологи Гидрометцентра России, этот погодный сюрприз окажется кратковременным. Уже к 11 октября регион ожидает резкое похолодание — температура опустится до +4 градусов.

Автор: Вадим Рудаков