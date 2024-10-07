Где платят больше всего: обзор зарплат в Уфе в 2024 году

09:12, 07 окт 2024

В столице Башкортостана наблюдается устойчивый спрос на высококвалифицированных специалистов в различных отраслях экономики. По данным последнего мониторинга рынка труда, проведенного городской администрацией Уфы, финансовый сектор и нефтегазовая промышленность предлагают наиболее привлекательные условия для профессионалов.

Абсолютным лидером по уровню заработной платы стала позиция главного бухгалтера. Работодатели готовы платить специалистам этого профиля до 150 тысяч рублей ежемесячно.

Нефтегазовый сектор традиционно держит высокую планку в оплате труда. Операторы по добыче газа и нефти могут получать до 128 тысяч рублей в месяц.

Цифровизация экономики способствует росту спроса на IT-специалистов. Системные аналитики замыкают тройку самых высокооплачиваемых профессионалов с предложениями от 100 до 150 тысяч рублей.

Энергетический сектор и производственная сфера также предлагают достойные условия труда. Инженеры-технологи в электроэнергетике могут рассчитывать на зарплату около 90 тысяч рублей, а инженеры-энергетики и мастера мебельного производства – на 80 тысяч рублей.

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Автор: Алия Карачурина